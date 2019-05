Buckinghami palee kinnitab: Meghan Markle sünnitas poja!

Sussexi hertsogi ja hertsoginna Instagramis teatati, et kuninglik beebi sündis täna kell 5.26 hommikul. Briti prints Harry oli sünnitusel naise kõrval.

Sussexi hertsog, kes lausa kiirgas rõõmust, kui Windsori lossist välja tuli, ütles ajakirjanikele, et lapse sünd on imeline ning tunneb oma abikaasa üle suurt uhkust.

Kuninglik beebi sündis Londoni lähedal asuvas Windsori lossis. Fännid on lossi ees valmis, kaasas kingitused lapsele ja Briti sümboolika. Vaata pilte galeriist!

«Meil on hea meel teatada, et Sussexi hertsog ja hertsoginna said 6. mai varahommikul esimese lapse. Kuningliku kõrguse poeg kaalub 3,26 kilo,» teatati Instagramis.

«Hertsoginna ja beebi on täie tervise juures,» seisis teates. Rohkem infot, sealhulgas ilmselt ka kuningliku beebi nimi, tuleb paari päeva jooksul.

Kensingtoni palee teatas mullu oktoobris, et 34-aastane prints Harry ja 37-aastane Sussexi hertsoginna Meghan ootavad perelisa. Harry ja Meghan abiellusid möödunud aasta kevadel.

Sussexi hertsogipaari esimene laps teeb kuninglikus peres ajalugu, sest on esimene angloameeriklane sinivereliste peres.

Nii Meghan kui Harry on öelnud, et tahavad oma lapsele tagada võimalikult tavalise lapsepõlve. Nende esimene laps on troonipärimisjärjestuses prints Charlesi, prints Williami, Williami laste ja Harry järel seitsmes.

Kihlveokontorid pakkusid, et lapse nimeks saab tõenäoliselt Diana, Victoria, Albert, Alice või Phillip. Kuna kuningliku perekonna kodulehel on reserveeritud lehed prints Arthuri, prints Jamesi ja prints Alexanderi nimele, on spekuleeritud, et valik tehakse just nende nimede seast.

Meghan Markle ja prints Harry pulmapäeval Windsori lossi kabelis. FOTO: Reuters/ScanPix

Allikate väitel on Sussexi hertsogipaaril plaan pärast lapse sündi kolmeks aastaks tööasjus Aafrikasse kolida. «Läbirääkimised on veel algfaasis, kuid plaan on leida hertsogipaari ülemaailmsele positiivsele võimule uus väljund, kõige tõenäolisemalt Aafrikas,» ütles üks allikas The Sunday Timesile.