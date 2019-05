Kas teadsid, et nendel näitlejatel on kõigil ka väga kuulsad vanemad?

Blake Lively

Blake Lively «Pokemon Detective Pikachu» esilinastusel New Yorgis. 2019. FOTO: Scanpix / DDNY/Broadimage

«Kõmutüdruku» sarjast tuntuks saanud Blake Lively (31) isa on samuti tuntud USA näitleja. Ernie Lively (72) on mänginud sellistes filmides, nagu näiteks «The Sisterhood of the Traveling Pants», «Simon Says» ja «Passenger 57».

Drew Barrymore

Drew Barrymore 2017. aastal. FOTO: Scanpix / REUTERS

«Charlie inglite» staari mõlemad vanemad on kuulsused. Tema isa oli John Drew Barrymore, kes mängis aastatel 1950-1970 mitmetes filmides ja telesarjades. Ka tema ema Jaid Barrymore on kaasa teinud rohketes filmides.

Lisaks sellele olid Drew Barrymore'i vanavanemad John Barrymore ja Dolores Costello tõelised legendid.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston koos isa John Anistoniga. 2012. FOTO: Scanpix / AdMedia/SIPA

«Sõprade» staari isa on John Aniston, kes on USA-s tuntud just telesarjast «Days of Our Lives». Lisaks on ta kaasa teinud ka sellistes filmides, nagu näiteks «Star Trek: Voyager» ja «The West Wing».

Rashida Jones

Quincy Jones ja tütar Rashida Jones 2018. aastal. FOTO: Scanpix / MPIFS/Capital Pictures

«Kontori» sarjast tuntud Rashida (43) ema on Peggy Lipton (73), kes tegi kaasa Kuldgloobusega pärjatud draamasarjas «Twin Peaks». Rashida isa on legendaarne muusikaprodutsent Quincy Jones (86).

Chris Pine

Chris Pine koos isa Robert Pine'ga. 2013. FOTO: Scanpix / AFP

«Star Treki» staar Chris Pine'i (38) isa on USA näitleja Robert Pine, kes on mänginud sellistes telesarjades ja filmides, nagu näiteks «Kontor», «Vaprad ja ilusad», «Mõrv sai teoks».

Dakota Johnson

Dakota Johnson ja ema Melanie Griffith. 2015. FOTO: Chris Pizzello / AP

«50 halli varjundi» staari Dakota (29) ema on Melanie Griffith (61), kes on mänginud mitmetes Hollywoodi linateostes.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ja ema Blythe Danner 2009. aastal. FOTO: LUCAS JACKSON / REUTERS

Näitlejatar Gwyneth Paltrowi (46) ema on Blythe Danner (76), kes on kaasa teinud näiteks «Will & Grace» sarjas, «Kohtumine äiaga» filmis ja paljudes teistes tele- ja filmiprojektides.

Lily Collins

Lily Collins 2019. aastal. FOTO: Scanpix/ Lev Radin/Pacific Press/SIPA