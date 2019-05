Pildid ja video: üle 30 aastat on Prantsuse rannalt leitud Garfieldi telefone

Kohalike andmetel on need pärit 1980. aastatel seal lähistel tormi kätte sattunud kaubalaevalt, teatab insider.com.

Kohaliku Claire Simonini sõnul on neid telefone leitud 25-kilomeetrise ranna erinevatest paikadest ning nende leidmine on olnud korrapäratu.

Keskonnakaitseühing Ar Vilantsou hakkas uurima, kust need telefonid pärit olla võivad ja nad kutsusid inimesi sotsiaalmeedias teatama, kui neil nende päritolu kohta andmeid on.

Üks kohalik farmer teatas, et esimesed telefonid leiti Bresti rannalt pärast 1980. aastate väga võimsat tormi. Farmeri andmetel pärinevad need kaubalaevalt ja lained kandsid enamiku neist veealusesse koopasse, kust need on aastate jooksul välja tulnud ja rannale jõudnud.

Keskkonnakaitsjad leidsid ka konteineri, milles tõenäoliselt need telefonid olid, kuid see on osaliselt mattunud liiva sisse ja seda ei saa sealt kätte. Oletatakse, et selles konteineris on veel telefone, mis võivad kunagi koopast välja ja rannale jõuda.