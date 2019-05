Karm süüdistus! Teismelise tüdruku ema väidab, et ta tütar uimastati maailmakuulsa juutuuberi majapeol

Paul (22) korraldas laupäeval massiivse sünnipäevapeo räppar Desiignerile oma Calabasase villas, kusjuures jäädvustades tervet peoõhtut Instagrami vahendusel, kirjutab Daily Mail.

Esimesed süüdistused tekkisid pühapäeva õhtul Facebooki gruppi «Moms of Conejo Valley», kus on üle 17 000 liikme. Murelik ema kirjutas: «Suur hoiatus kõikidele, kel on teismelised tütred: minu tütar käis eile öösel Calabasases, juutuuber Jake Pauli majapeol.»

«Tegu oli villaga, kus oli palju teismelisi. Minu tütar ja kaheksa teist tüdrukut lõpetasid West Hills'i haiglas, sest neid oli uimastatud. Nende jookidesse oli midagi pandud,» kirjutas murest murtud naine.

Ka lisas ta postituses, et tüdrukud olid «poolpaljad» ning «ei suutnud kõndida ega rääkida».

«Ma jagan seda lootuses, et räägite oma teismelistega. Ma jagan seda lootuses, et see aitab kedagi. Ma teavitan sellest kõigest ka ametivõime.»

Daily Mail kirjutab ka, et võttis Los Angelese ametivõimudega ühendust, ent politsei sõnul pole nad saanud ühtegi avaldust selle kohta, et Jake Pauli majas kedagi uimastati.

Politsei pressiesindaja sõnas ka, et kaebusi tuli vaid valju muusiku üle ja et «pidu hakkas üle käte minema». Ta lisas, et üks eakam naaber tundis piduliste ees lausa hirmu.

Teisalt teatas California päästeüksus sotsiaalmeedias, et nad «veetsid suurema osa õhtust abivajajaid haiglasse vedades». Postituse juurde oli lisatud pilt ka kiirabiautost, mis seisis juutuuberi villa ees.

Tänaseks on nii päästeüksuse postitus kui ka konto Instagramist kustutatud.