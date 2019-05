I Wear* Experiment andis välja singlile «Jupiterz» mõnusa fiilinguga video

Video autoriks on Joonas Laiapea. «Tundsime, et selle loo sõnumit ja fiilingut annab just live-video kõige paremini edasi,» sõnab I Wear* Experiment'i solist Johanna Eenma. «Kuna me Eestis väga palju ei esine, siis püüame iga kontserdi võimalikult meeldejäävaks elamuseks teha ning live-video abil saab häid emotsioone taaselustada.»