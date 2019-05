Tätoveerisid kehale kallima nime, aga suhe läks pekki! Siin on mõned geniaalsed nipid, kuidas vanast armastusest lahti saada

Briti väljaanne The Sun on teinud nimekirja inimestest, kes on leidnud geniaalseid viise, kuidas katta kahetsusväärseid tätoveeringuid.

Mõned neist on katnud oma vana tätoveeringu väga viisakalt, samas kui teised on teinud seda eriti riukalikult. Nii võibki piltidelt näha, kuidas endise tüdruksõbra näost on saanud deemon või kuidas eksi nime asemele on ilmunud konn!