Video: Austraalia populaarne DJ Adam Neat kaotas elu joostes läbi klaasukse

42-aastase DJ, kelle lavanimi oli Adam Sky, mänedžer kinnitas, et muusik hukkus 4. mail Indoneesias Bali saarel puhkusel olles, teatab news.com.au.

«Adami pereliikmed ja sõbrad lendasid Balile, et teha ettevalmistusi ta surnukeha kodumaale viimiseks. Pere soovib, et meedia võimaldaks neile raskel ajal privaatsust,» teatas DJ esindaja.

Bali politsei kinnitas, et Neat oli koos sõpradega Hillstone Villa kuurortis puhkamas. DJ märkas, et ta venelannast assistent Zoja Ljukjantseva kukkus basseini ääres ja murdis jalaluu. Ta tõttas talle appi, kuid ei märganud, et ta ees oli klaasuks ja ta tormas sellest läbi, lõhkudes klaasi ja saades raskelt vigatada.