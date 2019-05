Tanel Padar oma lapsest: eks lapsed tulevad vanemate juurde ikka siis, kui on õige aeg

Muusik rääkis ettevalmistusest, mis puudutab lähenevast isarollist. Kui ta kuulis rõõmsatest uudistest tulevase ilmakodaniku kohta, mõtles Padar, et üritab koolis nii palju tööd ära teha, kui võimalik, sest laps hakkab kindlasti tähelepanu röövima. «Elevus on väga suur ja tunne on fantastiline,» ütles Tanel Padar raadio Elmarile antud intervjuus mõni aeg tagasi.

8. aprillil avaldas Padar Skyplusi hommikuprogrammis (refereeris Postimehe Sõbranna portaal) esiklapse soo. Raadiokuulaja abiga selgitati välja, et Tanel Padari ja Lauren Villmanni perre sünnib poiss.

Muusik sai kihlatu rasedusest teada väikese kingikarbi abil, kirjutab portaal Sky.ee. Lauren valmistas Tanelile ette väikese karbikese, mille sees beebi body ja selle all positiivne rasedustest. Ka vanematele andis paar saabuvast ilmakodanikust teada kingikeste kujul. Vanematele pandi imetlemiseks kaasa ultrahelipilt.

Täna hommikul rääkis 38-aastane aastane Padar, et kuigi ta ei tea, kas praeguses vanuses lapse saamine on õige aeg, siis ta teab, et enne seda ei olnud. «Eks lapsed tulevad vanemate juurde ikka siis, kui on õige aeg,» ütles muusik.

Anu Välba tõi välja ka Laureni soovi meediast eemale hoida, mis tähendab, et praegu vastutab Tanel Padar ainuisikuliselt ajakirjandusega suhtlemisel selle eest, mis nende ühist last puudutab.

«Ma ei ole mitte kunagi, aegade algusest peale kuidagi ette kirjutanud oma teistele pooltele, miks või kuidas nad peaksid käituma meedia suhtes. See on iga ühe vaba valik olnud. Lauren on võtnud selle joone ja mina austan seda,» kommenteeris Tanel. «Kui see kunagi peaks muutuma, siis ma toetan teda samamoodi.»

Anu Välba soovis teada, kas Tanel Padar teeb lapse sünnist meediasündmuse.

Padar sõnas, et ta ei saa seda välistada, kuna tema sotsiaalmeediakanalid on avalikud ja sealt võib kuvatõmmiseid trükkida igale poole.

«Aga aastate pikkune kogemus on näidanud seda, et pigem tuleks lasta teha enda ilus foto, foto, mis räägiks rohkem kui tuhat sõna, ilma igasuguse hashtagita. Versus siis see, et ilmuvad esikaanel sellised tohutu pika objektiiviga läbi põõsa tehtud pildid, kus mul on üks silm natuke kinni ja suunurk on hamburgeriga koos. Ma loodan, et need ajad on möödas,» ütles ta.