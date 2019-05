Eesti LGBT Ühingu korraldatav lastedisko kujunes välja vikerkaareperede kooskäimisest

Eesti LGBT Ühing ja X-baar korraldavad 19. mail perepäeva auks lastedisko kõigile LGBT+ peredele. «Olgu lapsed kahe või kahekümne aastased, tantsida saavad kõik!» reklaamitakse üritust ühingu Facebooki lehel.

Eesti LGBT Ühingu juhatuse liige Kristiina Raud sõnas, et üritus on avatud kõigile, sest ainult liikmetele nad üritusi ei korralda.

«Aeg-ajalt on küll üritusi, mille publikule seame piirangud lähtuvalt ürituse iseloomust, nt noorte kohtumised, transsooliste inimeste toetusgrupid jne. Lastediskole on oodatud kõik vikerkaarepered. Peamine on üksteise austamine ja vahva meeleolu,» sõnas Raud.

Kristiina Raud sõnas, et kuigi varasemalt on korraldatud ühingu sees väljakujunenud perede rühmale spetsiaalseid eriüritusi, siis lastedisko toimub esmakordselt.

«Lastediskot korraldame kui ühte LGBT+ perede sihtgrupile mõeldud üritust. Aastate jooksul on ühingu ümber välja kujunenud LGBT+ perede rühm, millega saavad ka uued soovijad liituda. Sellele rühmale korraldame aastas mõned kohtumised. Varasemalt on toimunud nt mänguõhtuid ja piknikke, lastedisko toimub esmakordselt,» lisas Raud.

Samal ajal, kui lapsed mängivad, saavad vanemad omavahel lobiseda ja uusi tutvuseid luua.

«Kuna tegu on ikkagi diskoga, korraldasime selle koostöös X-baariga, mis on eelkõige tuntud klubina, kuid ühe vanima ja tuntuima LGBT+ inimeste kogunemiskohana osalevad nad kogukonnaelus ka laiemalt,» lisas Raud.

Kuigi jooke saab osta baarist, siis palutakse kõikidel ühise toidulaua loomisel midagi näksimist kaasa tuua.

Nii uskumatu kui see ka ei ole, siis tuleb paljudele eraldi selgitada, et kuigi tegu on vanemate järelvalve all korraldatava lastediskoga, kus müüakse ka alkoholi, siis ilmselgelt ei müüda seda lastele.