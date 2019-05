Video: päris advokaat räägib, mis võimalused on Kim Kardashianil juristiks saada

Kuigi Kim Kardashian ja tema pere sai suures osaks kuulsaks pärast seda, kui Kim osales USA räppari Ray Jayga seksvideos, siis oli Kardashianite nimi kuulus juba 1990ndatel. Nimelt oli Kimi ja tema õdede Kourtney ja Khloe isa Robert üks OJ Simpsoni kaitseadvokaate. Robert ja tema meeskond olid lausa nii head, et kuigi Simpsoni süü paistis olevat enam kui kindel, suutsid advokaadid vandekohtunikes luua niivõrd suure kahtluse, et mees mõisteti õigeks.

Ja nüüd tahab isa moodi kohtus vaidlema hakata ka Kim Kardashian ise. 38-aastane naine ei viitsi aga aega juurakoolile kulutada, vaid plaanib oma ressurssidega osariigi juuraeksami ära teha.

Tõsielustaaril on õpingute toetamiseks kaks mentorit, juristid Jessica Jackson ja Erin Haney. Nendega koos õpib Kim 18 tundi nädalas. Suvel on naise esimene jõukatsumine ning kui ta selle edukalt ära teeb, saab ta jätkata oma õpinguid veel kolmeks aastaks.

«Juurakooli esimesel aastal keskendutakse kolmele teemale: kriminaalõigusele, õigusvastaselt tekitatud kahjule ja lepingutele. Minu jaoks on õigusvastase kahju tekitamine kõige keerulisem, lepingud kõige igavam ning kriminaalseadustikku tean une pealt,» rääkis naine oma õpingutest.

«Esimeses testis sain 100 punkti. See on minu jaoks väga lihtne,» kiitles Kardashian.

Devin J. Stone selgitas ligi kümne minutilises videos, missugused on Kimi šansid advokaadiks saada. Kim andis teada, et tahab advokaadiks saada ilma juurakooli läbimata.

Seda protsessi nimetatakse inglise keeles «Reading for Law», mis tähendab iseõppimist pärisadvokaatide järelvalve all. Stone toob videos välja, et protsessil pole iseenesest häda midagi, aga ainult üliväike protsent sedamoodi valmistujaid saavad eksamist läbi. Stone tõi välja, et selles ei ole tegelikult midagi imelikku, ning et see oli kunagi põhiline viis, kuidas ameeriklased kraadi said.

Aga see jääb 18. ja 19. sajandisse. Koloniaalaja Ameerikas olid inimesed juristide suhtes väga kahtlustavad, kuigi 28 deklaratsioonile oma allkirja andnud mehel oli õigusalane treening. Kahtlus pärines emamaalt Ühendkuningriikidest, kus advokaadiks said vaid eliiti kuuluv osa rahvast. Ja ameeriklastele ei meeldinud selline klassisüsteem. Hiljem aga said ameeriklased aru, et nad vajavad advokaate ning panid paika oma süsteemi, kuidas neid koolitada. Enamus osariikides oli seitsmeaastane ametnikutöö, New Yorgis aga näiteks nelja-aasta pikkune kooliõpe ning viieaastane ametnikutöö.

Mida aeg edasi, seda ametlikumaks ja akadeemiliseks protsess läks. Iga osariik rajas oma juurakoolid, kuhu läinud õpilased pidid vastama just selle osariigi seatud nõudmistele.

