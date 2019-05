Briti tõsielutäht postitas Instagrami pildi 15-aastasest tüdrukust, kellel olid jalas vaid stringid

29-aastane Stephen Bear veetis enamus kolmapäevast koos selle teismelise tüdrukuga, jagas sotsmeedia vahendusel ka videot, kus on näha tema nägu, ja hiljem pilti, kus tüdruk on mehe magamistoas, jalas vaid stringid, kirjutas The Sun .

Siseallikas sõnas: «Tüdruk on enda ringkonnas hästi tuntud ning temast on räägitud kohalikes ajalehtedes, kus tema vanus on välja toodud. See ei ole mingi saladus, et ta ei ole veel 16.»