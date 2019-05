Varro Vooglaid: mis siis, kui inimesed tuleksid presidendi vastuvõtule lühikestes pükstes?

«Vilja Kiisler toonitas eile Kuku raadios, et kohatu on teha märkusi selle kohta, kuidas president käis dressipluusiga parlamendis meelsust avaldamas. Ainar Ruussaar väljendas täna sama seisukohta. Aga mõelge, mis juhtuks, kui teised inimesed laskuksid samale tasemele ja lubaksid endale presidendi suhtes samasugust käitumist. Kuidas oleks, kui märkimisväärne osa kutsututest ilmuks tuleval aastal presidendi vastuvõtule lühikestes pükstes või dressides, millele on trükitud neile meelepärased ideoloogilised loosungid, muutes vabariigi aastapäeva vastuvõtu seeläbi oma protestiaktsiooniks? Mõelge, kui nii talitaks nt õiguskantsler, kohtunikud või ministrid. Mis meie riiklikust väärikusest nii alles jääks?» imestas Varro Vooglaid.

«Lihtne on tsiviliseerituse aluseks olevatele konventsioonidele sülitada, aga see on sülitajatele endile tore üksnes nii kaua, kui teised ei hakka nende endi suhtes samamoodi käituma. Ent mis õigus on neil, kes tsiviliseerituse konventsioonide suhtes põlgust väljendavad, loota sellele, et nende endi suhtes käitutakse kuidagi teisiti? Mitte mingit õigust ei ole neil sellele. Seega ei ole siin tegemist mingi triviaalse küsimusega, nagu seda püütakse näidata – tsiviliseeritud suhtlemise aluste mahatallamine ei ole kindlasti triviaalsus,» lisas Vooglaid.