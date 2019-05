Galerii ja video: seda kampa te enam üheskoos laval ei näe - La La Ladies andis oma viimase kontserdi

«Kõik see aeg on olnud pööraselt põnev ja pakkunud tüdrukutele uskumatuid väljakutseid. La La Ladies on muuhulgas esinenud New Yorgis, Liibanonis ja Austraalias. Loonud tuntud rõivabrändiga oma kollektsiooni ja palju muud. Aga iga hea asi saab kord läbi,» anndis Tanja Mihhailova-Saar La La Ladies bändi tegevuse lõpetamisest teada.