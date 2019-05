Endist Miss Universumi esitleti kui «pluss-suurus modelli», sest võttis juurde 1 kilogrammi

Paulina Vega (26) võitis 2014ndal aastal Miss Universumi tiitli ning peale võitmist võttis naine juurde ühe kilogrammi. Selleks ajaks oli ta New York modelliagentuuri all töötanud juba kolm kuud.

Modelliagentuur aga arvas, et kaalutõus on olnud liiga suur ning nimetas missi «pluss-suurus» modelliks. Paulina tunnistas, et tema staatus pani teda ümber hindama oma prioriteete ja tõsiselt järele mõtlema oma karjääri üle modellina.