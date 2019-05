Suur galerii: Iluteemant 2019 tõi tuntud glamuuritarid piirideta kevadmoodi näitama

Iluguru peatoimetaja Tiina Kruusi sõnul saadab auhinnatud tooteid suurem müügiedu, sest inimestel on ilutoodete virvarris väga keeruline orienteeruda. «Iluteemanti konkursi peamine eripära on see, et tooteid hindavad oma ala professionaalid- kosmeetikud katsetavad näohooldustooteid, juuksurid juuksehooldustooteid jne. Seetõttu viitabki meie välja antav tunnustus professionaalide soovitusele,» selgitas Kruus. Hindamisel võeti arvesse lisaks toimele ka toodete esteetikat ning kasutusmugavust.