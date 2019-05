Naistel on võimalik neile saadetud ebatsensuurse pildi saatnud inimese asukoht kindlaks teha

Per Axbomi nimeline kodanik avas 2017. aasta augustis veebiportaalis, kuhu kõik inimesed saavad üles laadida neile saadetud peenisepildi, et selle saatja asukoht kindlaks teha.

Veebiportaal kannab nime DickPicLocator ja alates selle käivitamisest 1. augustil 2017 on sinna üleslaetud 45 286 peenisepilti. Ehk umbes nii palju naisi (miks mitte ka mehi) on tahtnud teada saada, kus asub see inimene, kes on neile otsustanud oma elundist pildi saata.

DickPicLocatori lehel on kirjas, et teenus töötab vaid siis, kui pildi küljes on GPS-koordinaadid (enamus mobiiliga tehtud piltidel on) ning mida ei ole hiljem muudetud. Mõned jutustamiserakendused eemaldavad need andmed piltide küljest ilma kasutajaid teavitamata.

Ekraanitõmmis ei tööta. Pilt tuleb telefoni või arvutisse allalaadida. Pildi saatja ei pruugi olla selle tegija ega algne omanik, seega tuleb teenuse kasutamisel olla ettevaatlik.

Kui pildi tegemise asukoht on kindlaks tehtud, siis saab kasutada portaale nagu Flickr Map või Google Maps, et leida veel pilte, mis on samas asukohas tehtud.

Mis aga juhtub pildiga, mis on portaali üles laetud?

DickPicLocator ei salvesta pilte. Need kustutatakse andmebaasist kohe, kui asukoht on kindlaks tehtud. Pildid teevad juba ilma kõvakestast kahjustamata palju halba.

Portaal annab ausalt teada, et nad koguvad ja talletavad mõned andmed, nagu pildi tegemise aeg, GPSi auskoht ning kaamera mudel. Seda kõike statistika pidamiseks.

Portaal ei salvesta kasutajalt saadud andmeid, nagu näiteks teenuse kasutaja geograafiline asukoht. Salvestatakse ja kasutatakse vaid üleslaetud pildi kohta käivat infot.

Portaali looja Per Axbom tahab teenuse abil näidata, kui jubedalt mehed Internetis anonüümsuse varjus käituvad ning usub, et see võib olla üks lahendusest. Lisaks mõjutab see noori, kelle jaoks piltide saatmine on «normaalne» või kes peavad sellega igapäevaselt kokku puutuma.

Seega, kui sul on mure, et keegi saadab liialt palju suguelunditest pilte, siis saad selle teenuse abil saatja kindlaks teha ning temaga soovi korral edasi tegeleda. Ja kui ise ei viitsi, siis on olemas ka politsei.