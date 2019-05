Rahvas ilgub Pakendikeskuse seksistliku reklaami üle

«Üks on kindel. Joogikõrred on mul naturaalsed», teatab Pakendikeskuse reklaam, millel on sügava dekolteega blond naisterahvas.

Punaseks värvitud huultega naine hoiab mõlemas käes erinevate vedelikega joogikanne, mis sümboliseerivad Pakendikeskuse naturaalsete joogikõrte tooni.

Aga reklaami pilt ning tekst ei jäta oma kahemõttelisuses kahtlustki, et tsitaadiga on ühteaegu silmas peetud nii Pakendikeskuse uusi joogikõrsi kui blondi naise rindu.

See reklaam on aga paljud reklaami näinud inimesed tagajalgadele ajanud ning neile ei meeldi, et naise seksuaalsust kasutatakse toote reklaamimise eesmärgil.

«Tõesti, mis see naine siia reklaami puutub? Kas teie sihtturg on ainult need heteroseksuaalsed mehed, kes huvituvad toodetest kui need on reklaamitud naiste kehadega? Ja mis see teisse puutub mis naise kehal on «naturaalne» ja mis mitte? Muidu hoolin keskkonnast väga, aga kahjuks teie kõrsi ei soovi kasutada senikaua kuni teie oma seksistlikku reklaami kasutate,» kirjutas üks pahane naisterahvas Pakendikeskuse Facebooki lehele.

Teised kommenteerijad piirdusid ilkumisega ning rõhutati naise rindade liiga suurele osakaalule.

«Ega need tissid ka originaalid,» tabas teine naine märki.

Muidugi läks reklaam sotsiaalmeedias ka kohe «lendu» ning jõudis palju suurema vaatajaskonnani. See võimaldas paljudel pilliroostkõrte (loe: rindade) osas arvamust avaldada.

«Tahaks kohe selle reklaami sünniloost rohkem teada, et kas reklaam sündiski nii nagu 20 aastat tagasi või oli vastupidi eriti geniaalne lahendus, et no kuulge need naturaalsed kõrred tuleb viia massidesse. Naised tulevad ökokõrtega niikuinii kaasa, neile me ei pea reklaami tegemagi. Aga mehed! Nemad ei taha ökokraami nii lihtsalt. Me peame suunama oma sõnumi traditsioonilisele mehele. Just-just! Tulemus on teie ees!» sõnas üks naisterahvas sarkastiliselt.

«Pornhub meets Biomarket,» tõi üks mees paralleeli.

Sama mees lisas: «Pildil paistavad need kõrred vähemalt poolemeetrised, ongi sellised XL imurid? Saan aru et photoshoppamise tõttu jäi font viimaseks aga txti jutumärkide järgi saan aru, et kuskil on see porno ka audiona või isegi videona?»

Reklaamil oleva naise sookaaslane tunneb muret tema selja pärast. «Ilusad rinnad, mis siin salata, aga selle iluga kaasnevat seljavalu väga ei ihaldaks,» tõi naisterahvas välja.

Pakendikeskust võib siit uue reklaami jaoks inspiratsiooni saada. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Loomulikult jõudis reklaam otsaga ka feministide «Virgina Woolf sind ei karda» lehele, kus seda ühehäälselt maha hakati tegema.

«Mu silmad jooksevad verd,» kirjutati inglise keeles.

«Appi kui piinlik,» toodi välja.

Siis toodi mängu ka poliitika. «Welcome to Estonia 2019! Tabavad uut rahvuskonservatiivset biiti ju hästi, kuigi smuutid on ju liberolemultikultirastide meelisjook. Võib-olla püüavad lihtsalt kõigile korraga meeldida.»

Ja siis toodi välja ka varem mainitud sihtgrupi küsimus, millega Pakendikeskus on väga mööda pannud.