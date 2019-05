Portugali meedia: politseil on Madeleine McCanni kadumisjuhtumis uus kahtlusalune

Täna, 3. mail möödub Madeleine’i kadumisest täpselt 12 aastat. Madeleine McCann jäi kadunuks 3. mai 2007 hilisõhtul, kui ta magas koos kaksikutes õe ja vennaga suvituskorteris ning ta vanemad olid koos sõpradega lähedal asuvas restoranis õhtusöögil.

Pukusekorterid Portugalis Praia da Luzis, millest ühte üürisid 2007. aasta mais Kate ja Gerry McCann ning millest nende tütar Madeleine McCann kadus FOTO: PAULO DUARTE / AP/Scanpix

Portugali politsei sai lisaraha, et nendeni jõudnud uut informatsiooni uurida. Väidetavalt on neil ka uus kahtlusalune, kes on Portugalis 2007. aastal olnud välismaine pedofiil, kelle kodakondsust ei ole avalikustatud.

«Portugali politsei sai 2007. aasta mais mitu kaebust, et Praia da Luzi piirkonnas liigub pedofiil. Umbes samal ajal jäi Madeleine McCann kadunuks,» teatas Portugali väljaanne.

Väljaanne jätkas viitega politseile, et uurijatele on see isik teada, kuna ta oli varem pannud toime lastevastaseid kuritegusid.

Briti politsei edastas neile teadaolevad andmed selle isiku kohta Portugali politseile, kuna põhiline uurimine viiakse läbi Algarves. Politsei otsib ka inimesi, kes 2007. aastal Praia da Luzis märkasid midagi kahtlast, mis võib olla seotud Madeleine McCanni kadumisega.

Madeleine McCann FOTO: HO/Reuters/Scanpix

Netflix näitas hiljuti Madeleine McCanni kadumise teemalist dokumentaalsaadet, milles väideti, et tüdruku kaudumise ajal murdis inglise keelt kõnelenud kurjategija puhkajate suvituskorteritesse sisse. Teda ei huvitanud raha ega väärisesemed, vaid väikelapsed.

Väidetavalt pääses üks tüdruk selle kurjategija kätte langemisest, kuna unisena küsis, et kas see mees on tema isa. Kui mees vastas, et on, sai tüdruk mehe häälest aru, et ei ole ja hakkas karjuma, äratades oma pereliikmed.

Portugali ja Briti politsei ei ole uut uurimist ja rahaeraldamist ametlikult kinnitanud.

Aastate jooksul on nii Portugali kui Briti politseil olnud mitmeid kahtlusaluseid ja sadu inimesi on üle kuulatud, kuid senised uurimised ei ole lahendanud briti tüdruku kadumise saladust.

Madeleine McCanni vanemate Kate ja Gerry McCanni sõnul on nad veendunud, et nende tütar on elus ning nad otsivad teda eradetektiivide abil edasi.

Peres kasvavad ka kaksikud, kes on nüüd 13-aastased.

Madeleine McCann saab 12. mail 15-aastaseks.