«Las nad söövad kooki!» - just nii ütles vast läbi aegade kõige intriigseim kuninganna Marie Antoinette, kes nägi elu läbi roosade prillide ja avaldas enda arvamust läbi musta huumori. Kooki aga nädala eest peetud peol jagus, sest klubi Teater uus showparty CAKE tõi enda külastajateni just selleteemalise vaatemängu! Ka kostüümidest õhkus sel ööl baroki suursugust olemust, mis said sel õhtul kõrvale tänapäevase muusika. Vaata meeleolukat galeriid peoööst!