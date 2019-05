2029. aastal on Maast mööda põrutavat suurt asteroidi näha palja silmaga

Astronoomide andmetel on 13. aprillil 2029 mööda põrutavat asteroidi näha ka ilma teleskoobita, teatab msn.com.

Komsosteadlased tõid võrdluseks, et näiteks Kuu asub siis Maast umbes 385 000 kilomeetri kaugusel ehk ligi 13 korda kaugemal kui Apophis.

Nad lisasid, et Apophist ei pea kartma, sest Maale see asteroid ei lange, kull aga annab võimaluse nii teadlastel kui huvilistel seda kosmilist külalist oma silmaga näha.

Teleskoopide abil on võimalik seda asteroidi näha detailselt ja uurimine annab uusi andmeid, milline see asteroid on ja mida saab teha, kui selle tõttu tekib ohuolukord.