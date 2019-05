Video: jalgpallifännid pilavad Katari 2022. aasta jalgpalli MMi «vagiinastaadionit»

Al-Wakrah staadionil toimuvad kohtumised kuni veerandfinaalideni, teatab thesun.co.uk.

Selle staadioni arhitekt on Iraagi-Briti päritolu Zaha Hadid, kes suri 2016. aastal.

Arhitekt Zaha Hadid 2014 FOTO: ANDREW INNERARITY / REUTERS/Scanpix

Hadid sõnas enne surma Katari uue staadioni kriitikutele, et nemad peaksid häbenema, sest näevad kena disainiga ehitises naiste jalgevahet.

«Kas iga auguga objekt on kohe vagiina? See on naeruväärne,» lisas arhitekt.

Hadid avalikustas Al Wakrah staadioni plaani 2013 selgitades, et ta sai inspiratsiooni traditsioonilisest araabia paadist dhow’st, mida kasutavad kalurid ja pärlipüüdjad.

Hadid, kelle tööde hulka kuuluvad näiteks Londoni 2012. aasta olümpiamängude veekeskus, Itaalia MAXXI muuseum ja Hiina Guangzhou ooperimaja lisas, et kui mees oleks teinud Katari jalgpalli MMi staadioni, siis ei oleks teda kritiseeritud ega naeruvääristatud.

Uus staadion, mis asub Katari pealinnast Dohast 20 kilomeetri kaugusel, on disainitud nii, et see hoiab kõrbekuumuse konditsioneeride abil eemal ning keskmine temperatuur on sellel staadionil 22 kraadi.

Arvutijoonistus Katari Al-Wakrah staadionist, kus peetakse 2022. aasta jalgpalli MMi kohtumisi FOTO: Iliya Pitalev / Sputnik/Scanpix

Al-Wakrah staadionile puhuvad 100 ventilatsioonitoru jahedat õhku, lisaks on seal pealetõmmatav katus. Staadion valmib vastupidavatest, kuid samas kergetest tänapäevastest materjalidest.

Rahvusvaheline Jalgpalliliit FIFA langetas 2015. aastal otsuse, et 2022. aastal MMi ei peeta suvisel ajal, kuna Kataris ulatub siis temperatuur ligi 50 kraadini, vaid sügistalvel, mil temperatuur on talutavam.

22. maailmameistrivõistlused jalgpallis toimuvad 21. novembrist kuni 18. detsembrini 2022 Kataris.

Jalgpallifännid ei jäänud arhitekt Hadidi selgitusega rahule ja seni postitatakse sotsiaalmeediasse staadioni kuju pilavaid kommentaare.

Katari Al-Wakrah staadioni ehitamine. Sellel staadionil toimuvad 2022. aasta jalgpalli MMi kohtumised FOTO: Ramil Sitdikov / Sputnik/Scanpix

«Jalgpalli suure peo juures on alati ka prostituute. Kas see on austusavaldus neile?» oli üks kommentaar.

«Miks surutakse 45 000 pealtvaatajat istuma naise suguelunditesse? See on paljude meeste jaoks ebameeldiv,» oli veel üks kommentaar.

Katari MM leiab aset kaheksal staadionil, 0saleb 32 meeskonda.