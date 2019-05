Kuninglik pere lükkas ümber kõlakad, et Sussexi-beebi on sündinud

Briti kuningliku pere esindaja kinnitas 2. mail meediale, et laps ei ole veel sündinud, kuid ta sündi on oodata lähiajal, teatab msn.com.

Hertsoginna Meghan ei ole teatanud aega, millal laps sündima peaks, kuid avalikusse jõudnud andmetel kas aprilli lõpul või mai alguses. Kuna käes on juba mai, siis sünnib Harry ja Meghani esimene laps mais.

Harry ja Meghan märtsis 2019 FOTO: ROGER GEORGES/SIPA / ROGER GEORGES/SIPA/Scanpix

Prints Harry sõnas aprilli alguses, et nad ei avalikusta lapse sündi nii nagu tegid seda ta vend, prints William ja Cambridge’i hertsoginna Catherine oma kolme lapsega.

Kuid nad teavitavad pärast lapse sündi avalikkust, millise nime maimuke saab.

Kahtluse, et Sussexi-beebi on sündinud, tekitas prints Harry teade, et ta lendab järgmisel nädalal Hollandisse, kus reklaambib 2020. aasta Invictus Games sõjaveteranide mänge. Meedias oletati, et Harry oli lapse sünni juures ja nüüd saab taas oma töökohustusi täitma asuda.

Raadiosaatejuht Chris Evans valas omakorda õli tulle selgitades, et kuninganna Elizabeth II kolis Windsori lossi ja juba külastas Harry ja Meghani kodu Frogmore House’i, mis asub Windsoris.

Briti väljaanded kirjutasid, et Harry ja Meghan eiravad sajanditevanuseid traditsioone, kui ei anna oma lapse sünnist rahvale teada ja see ärritab rahvast.

Saladuslikkust lisab see, et hertsoginna Meghan ei too last ilmale Londoni St. Mary haiglas, kus on sündinud palju kuninglikke lapsi, vaid eelistab kodus sünnitada.

Sussexi hertsoginna Meghan külastas 2018. aasta detsembris Londonis kuningliku pere patronaaži all tegutsevat varjupaika FOTO: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix