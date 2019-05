Ouch! Nende staaride käest selfie't küsides saad kindlasti vastu näppe

Zoe Saldana (40)

«Avatarist» ja «Tasujad» filmisaagast tuntud Saldana tunnistas väljaandele People, et pärast laste sündi ei taha ta enam avalikes kohtades pilte teha. Näitlejatar tunnistas, et kui veedab lastega väljas aega ja keegi läheneb talle, läheb ta paanikasse.

«Ma tunnen ebamugavust,» sõnas ta. «Nad on veel sellises õrnas eas, kus nad ei mõista, miks võõras inimene astub ligi ja tahab nende ema puudutada.»

Zoe Saldana. FOTO: Scanpix / Gilbert Flores/Broadimage

Chris Pratt (39)

Filmisaagast «Tasujad» ja filmidest, nagu näiteks «Jurassic World» ja «Reisijad» tuntuks saanud Chris Pratt ei fänna samuti selfie'sid. «Kui ma lähen välja ja tahan teha normaalseid asju, pean ma olema valmis selleks, et vean inimesi alt.»

«Ma lihtsalt ei tee inimestega pilte. Sellepärast, et see ei tähenda hetke nautimist, aga selle hetkest varastamist, et hiljem sellega praalida,» sõnas näitleja väljaandele Cigar Aficionado.

Chris Pratt juunis 2018 New Yorgis filmisündmusel. FOTO: Cindy Ord / AFP/Scanpix

Emma Watson (29)

Watson sai tuntuks tänu «Harry Potteri» filmisarjale. Samuti on ta kaasa teinud sellistes filmides, nagu näiteks «Kaunitar ja koletis» ja «Müürililleks olemise iseärasused».

Ta selgitas väljaandele Vanity Fair, miks talle ei meeldi fännidega pilte teha. «Need otsustavad, kas ma saan elada normaalset elu või mitte.»

«Kui keegi teeb minust pildi ja postitab selle, siis vaid kahe sekundiga on nad ära markeerinud selle, kus ma kümne meetri raadiuses olen. Nad saavad vaadata, mida ma kannan ja kellega ma koos olen. Ma lihtsalt ei saa sellist infot enda kohta anda.»

Emma Watson. FOTO: Danny Moloshok / Reuters/Scanpix

Justin Bieber (25)

«Kui sa peaksid mind kuskil nägema, siis tea, et ma ei tee sinuga pilti,» teatas Kanada popstaar Instagrami vahendusel. «Ma olen pildistamisega lõpparve teinud. Asi on jõudnud punkti, kus inimesed isegi ei tereta mind enam, ega tunnista mind kui inimest. Ma tunnen, et ma olen nagu mõni loom loomaaias ja ma tahan oma psüühilist tervist hoida.»

Justin Bieber. FOTO: Danny Moloshok / Reuters/Scanpix

Jennifer Lawrence (28)

«Näljamängude» staar tunnistas, et on keeldunud fännidega pilti tegemast. Naisterahva sõnul leiavad mõned fännid, et Jennifer on kohustatud nendega pilte tegema, sest tal on selline töö.

«Vahel olen ma tore ja vahel on mul paha tuju,» tunnistas ta CNN-ile. Ta rääkis ka, et kui ta on näiteks õhtusöögil ja keegi tahab, et ta püsti tõuseks ja pilti teeks, tekitab see temas ärevust. Seda seetõttu, et see inimene teab, et ta ei saa keelduda.

«See on raske, sest ma ei taha ebaviisakas olla, aga ma pean enda elu ja vaimset heaolu kaitsma.»

Jennifer Lawrence. FOTO: CAITLIN OCHS / REUTERS / SCANPIX

Miley Cyrus (26)

«Hannah Montana» sarjaga tuntuks saanud Miley tunnistas, et tunneb end väga ebamugavalt, kui fännid temaga pilti tahavad teha. «Mul on piinlik, kui mind pildistatakse,» tunnistas ta. «See on lihtsalt nii piinlik, sest inimesed teevad minust pilte ja ma ei tea, kuidas olla ja naeratada.»

Miley Cyrus. FOTO: Broadimage / Scanpix

Maisie Williams (22)

«Ma tunnen jätkuvalt, et ma ei võlgne kellelegi midagi,» selgitas «Troonide mängu» staar intervjuus Nylonile. «Mul pole probleemi ei ütlemisega. Ma tean, et mõned inimesed muutuvad väga veidraks ja arvavad, et ma olen õel. Aga kui ma oleksin tõesti kellessegi armunud, ei tahaks ma neist pilti teha. Ma tahaksin nendega koos aega veeta.»