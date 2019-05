Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern kihlus

Pärast seda on Arderni sõrmes olnud näha üsna hinnalist teemantsõrmust.

Uus-Meremaa meedia ristis Gayfordi riigi «esimeseks meheks», kuna ta naine on peaminister. Kui Gayford läks tööle, sai mehest täiskohaga kodune isa, kes lapse eest hoolitseb.

Ardern vastas, et ta on feminist, kuid ta ei kavatse oma mehe kätt paluda, sest see oleks mehe jaoks alandav.