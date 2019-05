Paparatso: Bieberi kaasa olevat sedapsi, aga piltidelt see küll välja ei paista

Viimasel ajal on välismeedias levinud kuuldused, et Hailey võib olla lapseootel. Ometigi tõestavad hiljutised pildid modellist vastupidist: New Yorgis ringi jalutanud Hailey kandis nabapluusi ning tema kõht oli ülimalt trimmis. Vaata pilte meie galeriist!

Näiteks USA väljaanne Seventeen kirjutas, et Hailey rasedusele viitavad tervelt 11 märki. Väljaande sõnul olevat Justin valmis ka isaks saama, samuti tahtvat seda ka mehe ema.

Samuti kirjutatakse, et Justin rääkis 2011. aastal antud intervjuus, et tahab noorelt lapsevanemaks saada. Toona pajatas muusik, et ta sooviks lapsi juba 25-26aastaselt. Väidetavalt pole see soov muutunud.

Ka ei jäeta mainimata Justini emotsionaalset postitust Instagramis, millest kuulujutud algasid. Nimelt tunnistas ta oma fännidele, et viimane tuur oli tema jaoks väga raske ning et ta keskendub nüüd oma vaimsele tervisele.