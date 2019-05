Evelyn Sepp tahab teada, kust sai Mart Helme infot tema parteikaaslase vastu vägivallajuhtumis tunnistanute kohta

Poliitikast taandunud Evelyn Sepp on viimastel päevadel agarat meedias toimuvat jälginud ning on Marti Kuusiku koduvägivalla juhtumiga kursis. EKRE liige Kuusiku sai vaid kaks päeva ministrirollis olla, kui ta pidi teda tabanud koduvägivalla süüdistuste järel tagasi astuma.

Sellele järgnenud pressikonverentsil väitis Mart Helme, et teab nimesid, kes tema parteikaaslase vastu tunnistasid. Evelyn Sepp tahab nüüd teada, kes Helmele need nimed lekitas.

Siseminister Mart Helme väitis, et tal on nimed, kes Marti Kuusiku vastu tunnistasid.

«Kas peaprokurör ja politseijuht on tõesti paljastanud kogu uurimise käigu siseministrile, kes selle infoga nüüd avalikkust manipuleerib? Ja kas seda avaldust tuleks mõista tunnistajate ähvaramisena siseminsitri poolt või ta taas lihtsalt valetas!?» küsib Sepp.

Evelyn Sepp lisas ka, et ta usu, et ei siseministeerium, politsei - ja piirivalveamet, ajakirjanikud ega prokuratuur oma allikad avaldasid.

«Jüri Ratas, see vääriks ka sinu kommentaari, sest tegu võib olla tõesti juba põhisseadusliku kriisiga, kui see tõele vastab, ja see vajaks juba ilmselt järgmise ministri viivitamatut tagasi kutsumist,» leiab Sepp, pidades viimase remargiga tõenäoliselt silmas Mart Helme enda ametist loobumist.