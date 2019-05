Tulnukaröövi ohvriks langenud võivad saada 10 miljoni aasta jooksul igal aastal 1 dollari

Ameerika Ühendriikides Floridas Altamonte Springsis elav Mike St. Lawrence pakub juba 1987. aastast tulnukaröövi kindlustust, teatab msn.com.

Ta tuli selle ideele pärast Whitley Strieberi raamatu «Communion» lugemist.

«Tegemist oli menukiga, milles esmakordselt mindi tulnukaröövi teemaga sügavuti ja see pakkus inimestele huvi. Mina sain omakorda sellest raamatust idee,» teatas 71-aastane St. Lawrence.

Tulnukaröövi digikindlustus maksab 19.95 dollarit (17.75 eurot) ja paberversioon on 24.95 dollarit (22.20 eurot).

Tulnukad. Pilt on illustreeriv FOTO: Michael Kärcher / PantherMedia /Scanpix

Vastavalt lepingus olevale kindlustussummale võib isik, kes suudab tõendada, et ta langes tulnukaröövi ohvriks, saada kuni 10 miljonit dollarit (7 miljonit eurot) kindlustusraha.

St. Lawrence’i teatel on praegu kehtivaid kindlustuspoliise 7000 ja kahes juhtumis on ta väljamakseid teinud.

Esimene neist pärineb 1990. aastate algusest, kui üks mees teatas St. Lawrence’ile, et ta langes tulnukaröövi ohvriks. Ta esitas kindlustajale implantaadi, mille tema väitel tulnukad siirdasid ta kehasse. St. Lawrence lasi seda implantaati uurida Michigani tehnoloogiainstituudis, mille teadlased sõnasid, et tegemist on objektiga, mis suure tõenäosusega on maaväline.

Nõude kinnitamiseks nõudis St. Lawrence veel tõendeid, kuid lõpuks loobus.

Teine isik, kellel on St. Lawrence’i tulnukaröövi kindlustus, esitas tõendusena polaroidfoto, mille ta enda sõnul tegi tulnukate laevas olles. Pärast foto uurimist ekspertide poolt, oli St. Lawrence’i seisukoht, et see on piisav tõestusmaterjal.

Mõlemad isikud saavad kümme miljonit dollarit, mis makstakse neile osadena. Vastavalt poliisile saavad nad kümne miljoni aasta jooksul igal aastal ühe dollari.

Dollarid. Pilt on illustreeriv FOTO: AFP / Scanpix

Kui kindlustatu satub olukorda, milles tulnukas tahab temaga kopuleeruda või peab teda oma söögiks, näeb kindlustusleping ette, et ta saab 20 miljonit dollarit.

St. Lawrence’i teatel saab enamik inimesi aru, et tegemist on naljaga, kuid on ka neid, kes suhtuvad asja tõsiselt.

«Mul on kindlustusleheküljel märge, et kõike ei maksa tõena võtta. Minu poole on pöördunud ka ülikoolide õppejõud, kes kasutavad minu kindlustuslepinguid üliõpilastele kriitilise mõtlemise õpetamisel,» selgitas ameeriklane.

New Yorgi osariigis Hudsonis elava Donald Balckwelli väitel on tulnukad teda röövinud mitmeid kordi ja selle tõttu ostis ta kaks kindlustuspoliisi.

Tulnukad. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

«Saan aru, et tegemist on naljaga, kuid ma tunnen end koos selle kindlustusega siiski kindlamana. See ka veel, et kasusaaja olen mina,» muigas mees.

St. Lawrence’i teatel hakkasid inimesed temat küsima, kas tal on näiteks ka asteroidide langemise ja reinkarnatsiooni kindlustust ning ta hakkas ka neid pakkuma.