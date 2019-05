Fahle maja «perenaine» pornokorteri rahvast: nad käisid koridorides ringi loomakostüümid seljas

Veebipornot filmiti läbi kahe korruse ulatuvas luksuskorteris, mille üürihind on nüüdseks aegunud kuulutuse põhjal 1499 eurot kuus. Majahaldur Olga rääkis Elu24-le, et üürnikud kolisid sisse mõne kuu eest ja probleeme oli algusest peale, ent keegi ei teadnud, et korteris pornot filmitakse.

Majahalduri sõnul sõlmis üürilepingu korteriomanikuga keegi kolmas isik, kelle väitel pidid korterisse tulema ehitajad. See äratas majahalduris kohe kahtlust, kuna tegemist on kalli luksusliku korteriga, mida ehitajad reeglina endale lubada ei saa.

Kuigi naabrid kaebasid, et uued üürilised suitsetavad ja rikuvad sise-eeskirju, ei osatud kahtlustada, et luksuskorteris filmitakse pornot.

Kaader Fahle majast, mida jagati salajases vestlusruumis programmis Telegram. FOTO: Kuvatõmmis

Majahaldur nägi ise pealt, kuidas korteris elanud noored, kes olid väidetavalt pärit Ukrainast või Venemaalt, loomakostüümides ringi käisid. Samuti käisid korteris sageli külalised. Kahtlasest tegevusest hoolimata olid arved alati makstud ja noori tänavale tõsta polnud põhjust.

Pornot tehti Vene veebisaidi SpyGasm jaoks, mis pakub võimalust reaalajas vaadata sadades korterites tegutsevate paarikeste seksuaalelu, nende hulgas ka Fahle maja noorte oma. Eestist on ligipääs saidile blokeeritud, mistõttu polnud vaja karta, et keegi kodukootud pornostuudio internetiavarustest avastaks.

Korteris tegutses viis noort, noorim neist veebilehe andmetel 18-aastane. Kuigi Postimehele laekunud vihje kohaselt võis tegu olla alaealistega, veendusid võtteplatsil käinud politseinikud, et nii see siiski pole ja kõik on täiesti legaalne. Sellest hoolimata on veebipornole nüüd pidur peale tõmmatud ja üürileping maja juhatuse nõudmisel lõpetatud.

Majahaldurile saadetud anonüümse kirja kohaselt on pornotegijad nüüd kolinud Tallinna südalinna Foorumi majja, kus on samuti hulk luksuslikke kortereid. Tehnikaportaali andmetel vändati Foorumi majas tõepoolest veebipornot, kuid see on nüüdseks lõpetatud. Samuti on kinni pandud SpyGasmi portaal.

Fahle maja. FOTO: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix

Õnneliku lõpuga massaaž

Fahle maja viisaka fassaadi taga on aastate jooksul toimunud muudki vallatut. 2016. aastast tegutses seal massaažisalong Kleopatra, kus töötasid viis tütarlast ning külastajatele oli «diskreetsus tagatud». Kirjelduse kohaselt pakuti «VIP massaažiteenuseid», kuid salongi Facebooki lehtki reedab, et asjal on erootiline maik küljes. Praegu tegutseb sama salong mujal.

Kümnendi algusest saati pakub samal aadressil massaaži ka pseudonüümi Sandra all tegutsev prestiižikas tantramassöör, kellel on koduleht ja lausa oma Youtube’i kanal. Kuigi naine kuulutab, et tema juures seksuaalteenuseid ei pakuta, sahistavad kunded foorumis Foorum69, et vähemalt mõne aasta eest käis kehamudimisega kaasas ka õnnelik lõpp.

Hinnad on naisel päris kõrged: püsikliendilt küsib ta 120, esmakordselt külastajalt lausa 150 eurot. Enne massaažilauale pääsemist tuleb Sandrale endast pilt saata ja tõestada, et oled ikka kogenud käte vääriline. Ühendust saab naisega võtta meilitsi või tutvumisportaalis iha.ee.

Illustreerivad pildid Sandra massaažiteenusest. FOTO: Kuvatõmmis Sandra kodulehelt

Paar aastat tagasi tegutses Fahle maja B-korpuse neljandal korrusel veel üks massaažitegija, kes Foorum69 andmetel oli küll osavate kätega, kuid kahjuks narkar.