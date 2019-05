Madeleine McCanni kadumisest möödub 12 aastat, vandenõuteooriad ei taha vaibuda

Cabrita lisas, et nii ei saanud just paljud selles laudkonnas mõnusat õhtut veeta, sest keegi neist käis kogu aeg lapsi kontrollimas,

«See õhtusöök oli nagu mingisugune seebiooper või mäng, kus tuli lauast lahkuda ja siis tagasi tulla,» arvas ajakirjanik.

Cabrita teatel ei märganud restorani töötajad, et McCannide ja nende lähedaste lauas olnud inimesed nii sageli lauast lahkusid, kui nad politseile väitsid.

«McCannide sõnul olid nende majutuskoha aknad restorani näha. See vastab tõele, käisin ise kontrollimas,» lisas ajakirjanik.

Samas on neid, kes ei usu unerohuteooriasse. Üks neist on kanai Sky News endine krimireporter Martin Brunt, kelle teatel on selles vastuolusid.

Brunti sõnul on nii Kate kui Gerry McCann meditsiiniharidusega ja kindlasti ei oleks nad andnud oma lastele unerohtu, rääkimata üledoosist.

«Nad ei ole inimesed, kes oleksid pärast tütre tapmist olnud nii külma kõhuga, et oleks läinud rahulikult restorani õhtustama. Lisaks on nad armastavad vanemad, seda on märgata nii nende kehakeelest kui käitumisest,» sõnas endine krimireporter.

Madeleine’i kadumise ajal sai Portugali politsei mitu teadet Praia da Luzi piirkonnas toime pandud sissemurdmiste kohta.

Sellega liitub teooria, et kurijategija murdis sisse McCannide majutuspaika, Madeleine ärkas siis üles ja sissemurdjal ei jäänud muud üle, kui laps vaigistada ja kaasa võtta.

Üks McCannide sõpradest teatas Portugali politseile, et ta käis oma lapsi kontrollimas ja kui ta restorani tagasi tuli, nägi ta kaugemal meest, kelle kätel oli pidžaamas laps, kuid ta ei osanud öelda, kas see võis olla Madeleine.

Madeleine McCann FOTO: Rahmat Gul / AP/Scanpix

Veel ühe teooria kohaselt ärkas Madeleine üles ja kuna ta ei leidnud vanemaid, läks neid otsima. Ta jõudis tänavale, kus ta langes lapseröövija kätte või sattus õnnetusse ja hukkus.

Portugali ja Briti väljaannete teatel oli 2007 Praia da Luzis käimas mitmeid ehitusprojekte ja Madeleine võis sattuda mõnele sellisele. See teooria on poolik, kuna üheltki ehitusplatsilt ei leitud väikese tüdruku surnukeha.

Veel on oletatud, et Madeleine jäi auto alla ja juht varjas kuritegu, viies tüdruku surnukeha kaasa ja mattis ta kuhugi.

Portugali ja Briti politsei ei ole välistanud, et tüdruk langes inimkaubandusega tegelevate lasteröövijate või pedofiilide kätte.

McCannide palgatud eradetektiivide sõnul teguses 2007 Praia da Luzis mitu inimröövigrupeeringut.

Pärast Madeleine McCanni kadumist said uurijad maailma erinevatest paikadest teateid, et tüdrukut on seal nähtud, kuid mitte ühtegi neist teadetest ei ole leidnud kinnitust.

Veel on arvatud, et inimröövijad müüsid Madeleine’i mõnele USA või Kanada jõukale lastetule paarile.

On ka üle võlli teooriaid, millest üks on, et ema Kate McCann töötas Briti luures ja isikud, kelle hämaraid tegusid ta Portugalis uuris, võtsid kättemaksuks ta tütre. Selle teooria käis välja Portugali politsei allikas ja sellest kirjutasid Portugali väljaanded.

Kõige jahmatavam teooria on, et Madeleine McCanni ei ole kunagi olemas olnud, vaid see tüdruk on väljamõeldis. Selle taga oli Briti valitsus, mille eesmärgiks oli viia lapse kadumise looga tähelepanu eemale probleemsetest asjadest ja parandada oma politsei mainet.

On ka neid teoreetikuid, kelle arvates on Madeleine McCann leitud, kuid talle on antud uus identiteet, et ta saaks normaalset elu elada.

Madeleine McCann politsei töödeldud fotol, milline võib ta 13-aastasena välja näha FOTO: HANDOUT/Reuters/Scanpix

«Meedia on aastaid kirjutanud Madeleine McCannist. Tüdruku leidmine oleks rahvusvaheline sensatsioon ja see laps ei saaks enam kunagi elada normaalset elu. Selle tõttu oli targem teeselda, et tüdruk on seni kadunud,» kirjutas väljaanne Tab.

Samas Madeleine’i vanemad Kate ja Gerry McCann on jätkanud eradetektiivide abil lapse otsinguid ja nad on veendunud, et tütar on elus. Madeleine McCann saab 12. mail 15-aastaseks.

Briti politsei on aastate jooksul avaldanud mitu arvutis töödeldud pilti, milline Madeleine vanemana välja näeb.