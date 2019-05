Nüüd on teada, kes on Disturbedi Tallinna kontserdi erikülalised

Vokalist David Draimani omapärase vokaali järgi tuntud Disturbed on üle maailma müünud rohkem kui 10 miljonit albumit ning bändi varamusse kuuluvad muuhulgas hitid «Down with the Sickness», «Stupify», «Prayer», «Inside the Fire» jpt.

Disturbed kinnitas Tallinna kontserdi erikülalisteks ansamblid Days of Jupiter ja Blind Channel.

2010. aastal loodud Rootsist pärit Days of Jupiter pakub kuulajatele modernset ameerikalikku rokkmuusikat. Kolm täispikka albumit ja mitmed Euroopa tuurid on bändile kasvatanud soliidse fännibaasi: igakuiselt saavad nende lood Spotify keskkonnas üle 60 000 kuulamise.

Blind Channel on Soome rokkmuusika suur tulevikulootus. Kahele avaldatud albumile järgnesid tuurid koos ansamblitega Hollywood Undead ja All That Remains. Blind Channeli kaubamärgiks on kujunenud energiast pakatavad lavasõud ning bänd lubas seda kõike pakkuda ka 10. juunil Tallinnas. Viimased singlid «Over My Dead Body» ja «Timebomb», kus teeb kaasa ka Alex Mattson, on saanud raadiojaamadelt ja fännidelt väga positiivseid arvustusi.

Kaasakiskuvad riffid, äratuntavalt omapärane vokaal ja mässumeelne lüürika on kõik, mis iseloomustab Disturbedi loomingut. Bänd ilmus komeedina muusikaskeenele 2000. aastate alguses albumiga «The Sickness», mis juba ainuüksi USAs müüs rohkem kui 5 miljonit koopiat. Albumilt pärinevad lood «Stupify», «Down with the Sickness» ja «Voices» püsisid raadiote mängukavades pikka aega.