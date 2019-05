Arvake ära, millise Eesti veteranbändi Bon Jovi soojendajaks valis!

«Sõbrad! Termikal on suur rõõm teatada, et 2. juunil mängime Tallinna lauluväljakul Bon Jovi support-bändina,» teatas bändi liider Jaagup Kreem Instagramis.

Kauaoodatud kontsert leiab aset Bon Jovi maailmaturnee «This House Is Not For Sale» raames. Tegemist on suve esimese suure välikontserdiga Baltikumis, kus kõlavad kõik vanad head rokihitid ja ballaadid.