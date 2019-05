Austraalia eakas paar sai postipaki, milles oli 20 kilogrammi metamfetamiini

Uurimisel ilmnes, et postiljon oli saadetise kogemata toonud valel aadressil.

Politseilabori testid kinnitasid, et postipakis oli suur kogus metamfetamiini, mis on amfetamiini teisend, olles tugevat sõltuvust tekitav uimasti.

«Eakas paar andis meile ebatavalisest saadetisest teada, kuid nad vist ei saanud aru, et tegemist oli ohtliku narkootikumiga. Kinnitasime neile, et nemad ei teinud midagi valesti, vaid valesti tegi see, kes posti teel lasi endale narkootikumi saata,» teatas politseiuurija Matthew Kershaw.