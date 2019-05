Galerii: Las Vegases jagati Billboardi muusikaauhindu, koore riisus Drake

26. korda toimuval galal premeeritakse artiste, kes on aasta jooksul nautinud kõige paremat müügiedu. Õhtut domineerisid hiphopparid, kõige rohkem nominatsioone, lausa 21, sai naisräppar Cardi B. 12 auhinda saanud Drake on nüüd Billboardi galade ajaloo võidukaim, tal on kokku 27 auhinda.