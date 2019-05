Vaatame ja võrdleme: kes oleks osanud arvata, et need kuulsused on tegelikult ühevanused!

Kes meist poleks kuulnud väljendit, et vanus on vaid number? Elu24 kõrvutas avaliku elu tegelased, kes kõik vaat et ühevanused, et välja selgitada kas tegemist on ikkagi kõigest numbriga või mitte.

Jüri Ratas (40) ja Ashton Kutcher (41)

Peaminister Jüri Ratas on abielus Karin Ratasega ning nende peres kasvab neli last.

USA näitleja Ashton Kutcher on alates 2011. aastast abielus Mila Kunisega ning paari peres kasvab kaks last: Wyatt Isabelle Kutcher ja Dimitri Portwood Kutcher.

Vasakul: Jüri Ratas, foto: Konstantin Sednev/Scanpix. Paremal: Ashton Kutcher, foto: Reuters/Scanpix FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Tanja Mihhailova-Saar (35) ja Mila Kunis (35)

Lauljatar Tanja Mihhailova-Saar on alates 2016. aastast abielus Mikk Saarega, 2018. aastal sündis nende perre poeg.

Mila Kunis alates 2011. aastast abielus Ashton Kutcheriga ning paari peres kasvab kaks last: Wyatt Isabelle Kutcher ja Dimitri Portwood Kutcher.

Vasakul: Tanja Mihhailova-Saar, foto: Madis Sinivee, Scanpix. Paremal: Mila Kunis, foto: Reuters/Scanpix. FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Mart Helme (69) ja Richard Gere (69)

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees ja Eesti siseminister. Helme on abielus Helle-Moonika Helmega. Neil on kaks ühist last. Eelmisest abielust on Helmel kolm last: tütar Triin Pappel ja kaksikud Martin Helme ja Maarja Vaino.

USA näitleja Richard Gere sai tuntuks «Ameerika gigolo» filmiga. Samuti on ta mänginud ka sellistes hittfimides nagu «Kaunis naine» ja «Chicago».

1991. aastal abiellus ta supermodell Cindy Crawfordiga. Nad lahutasid 1995. aastal ja 2002. aastal abiellus Gere Carey Lowelliga, nende poeg Homer James Jigme Gere sündis 2000. aastal. Paarikese kooselu purunes 2016. aastal ning alates 2018. aastast on Gere abielus Alejandra Silvaga.

Vasakul: Mart Helme, foto: Tairo Lutter/Scanpix. Paremal: Richard Gere, foto:WMB/MPI/Capital Pictures/Scanpix. FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Ülle Kaljuste (62) ja Melanie Griffith (61)

Ülle Kaljuste oli abielus Eesti koori- ja orkestridirigendi Tõnu Kaljustega. Sellest abielust on sündinud poeg Andres Kaljuste. Kaljuste töötas aastatel 1980–1989 Vanalinnastuudios ja 1998. aastast alates töötab Eesti Draamateatris.

USA näitlejanna Melanie Griffith on abielus olnud neli korda. 1996. aastal abiellus ta Antonia Banderasega, nende kooselu lõppes 2015. aastal. Griffithil on kolmest erinevast abielust kolm last. Kooselust Don Johnsoniga sündis tütar Dakota, kes kogus 2015. aastal tuntust «Viiskümmend halli varjundit» peaosa eest.

Vasakul: Ülle Kaljuste, foto: Mihkel Maripuu. Paremal: Melanie Griffith, foto: AFP/Scanpix FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Beatrice Fenice (49) ja Melania Trump (49)

Eesti modell, omanimelise modelliagentuuri omanik ning nAnO kodurestorani ja champagne lounge'i Mull perenaine Beatrice sai tuntuks 1993. aastal näitusega «Soul & Body». Tal on kolm last: Simona, Balthazar-Serafim ja Uma Sofia Grazia.

USA esileedia Melania Trump on sloveeni päritolu, ta sai USA kodakondsuse 2006. aastal. 2006. aastal sündis Melania ja ärimehe ja USA 45. presidendi Donald Trumpi poeg Barron Trump.

Vasakul: Beatrice Fenice, foto: Konstantin Sednev, Scanpix. Paremal: Melania Trump, foto: Scanpix/CNP/AdMedia/SIPA FOTO: Elu24 kollaaž/ Scanpix

Tanel Padar (38) ja Ryan Gosling (38)

Padar oli aastatel 2003-2007 abielus Katarina Kaldaga. 2018. aasta suvel andis Padar teada, et kihlus endast 17 aastat noorema modelli Lauren Villmanniga. 2019. aasta märtsis teatas Padar, et tema kihlatu on lapseootel.

Kanada näitleja, režissöör, kirjanik ja muusik Ryan Gosling on alates 2011. aastast koos näitlejanna Eva Mendesega. Nende peres kasvab kaks last: Esmeralda Amada Gosling ja Amada Lee Gosling.

Vasakul: Tanel Padar, foto: Mihkel Maripuu/Scanpix, paremal: Ryan Gosling, foto: AFP/Scanpix FOTO: Elu24 kollaaž/ Scanpix

Katrin Karisma (71) ja Priscilla Presley (73)

Näitleja ja poliitik Katrin Karisma on kaks korda abielus olnud. Hiljem oli tema elukaaslaseks Tõnu Kilgas. Karismal on kolm last: poeg Ivo Krumm ning tütred Mari Krumm ja Piret Krumm.

Armastatud muusiku Elvis Presley eksnaine Priscilla on USA modell ja näitleja. Tal on kaks last: Lisa Marie Presley ja Navarone Garibaldi.

Presley on end aastate jooksul ilukirurgide ja -kohenduste abil turgutada lasknud. Ta on ka ise tunnistanud, et lasi 2003. aastal libaarstil oma põskedesse silikooni süstida, mistõttu paistab ta nägu kohati pundunud.

Vasakul: Katrin Karisma, foto: ERR/''Hommik Anuga''. Paremal: Priscilla Presley, foto: AP/Scanpix. FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Kadri Simson (42) ja Sarah Michelle Gellar (42)

Poliitik Kadri Simson kuulub alates 1995. aastast Eesti Keskerakonda, 2000. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli ajaloo eriala cum laude. 2008. aastal abiellus ta ajakirjanik Prit Simsoniga, nad lahutasid 2015. aastal. Simsoni elukaaslaseks on HKScani endine juht Teet Soorm, kes sai 2017. aastal rahapesu süüdistuse.

Kuldgloobusele nomineeritud ja Emmy auhinnaga pärjatud USA filminäitleja Sarah Michelle on alates 2002. aastast abielus näitleja Freddie Prinze Jr-ga. Nende peres kasvab kaks last: Rocky James Prinze ja Charlotte Grace Prinze.

Vasakul: Kadri Simson, foto: Madis Sinivee, Scanpix. Paremal: Sarah-Michelle Gellar, foto: Starmax/PA Images/ Sccanpix. FOTO: Elu24 kollaaž/ Scanpix

Jaak Aab (59) ja Hugh Grant (58)

Eesti poliitik ja värske riigihalduse minister Jaak Aab on korra abielus olnud ning sellest kooselust sündis ka tütar Karen. 2005. aastal tutvus Jaak Aab endast 18 aastat noorema vene rahvusest õpetajaga.

Inglise näitleja Hugh Grant kogus rohkelt tuntust tänu «Notting Hill» filmile, samuti on ta kaasa teinud ka mitmetes teistes hittfilmides, nagu näiteks «Bridget Jonesi päevik», «Armastus on see» ja «Muusika ja sõnad».

2018. aastal abiellus ta teleprodutsendi Anna Elisabet Ebersteiniga ja nende perre sündis 2012. aastal poeg John Mungo Grant.

Vasakul: Jaak Aab, foto: Elmo Riig/Scanpix. Paremal: Hugh Grant, foto: Reuters/Scanpix. FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Eve Kivi (80) ja Jane Fonda (81)

Näitleja Eve Kivi on mänginud umbes 50 filmis. Aastatel 1965–1972 oli ta abielus olümpiavõitja Ants Antsoniga, sellest kooselust sündis ka poeg. Eve Kivil oli pikaaegne suhe Ameerika Ühendriikide laulja Dean Reediga, vahendab Vikipeedia.

Fonda on kahe Oscariga pärjatud USA filminäitleja, keda peetakse ka rahvusvaheliseks seksisümboliks. Ta on ka poliitiline aktivist ja naisõiguslane. Ta on abielus olnud kolm korda ning tal on kolm last: Vanessa Vadim, Troy Garity ja Mary Luana Williams.

Vasakul: Eve Kivi, foto: Sander Ilvest, Scanpix. Paremal: Jane Fonda, foto: AFP, Scanpix. FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Mihkel Raud (50) ja Paul Rudd (50)

Eesti laulja, kitarrist, endine poliitik, ajakirjanik ja kirjanik Mihkel Raud on abielus olnud kolm korda, tema abikaasa on Liina Raud. Raual on erinevatest kooseludest kolm last.

USA filminäitleja, stsenarist ja muusik Paul Rudd on alates 2003. aastast abielus teleprodutsendi Julie Yaegeriga. Nende peres kasvab kaks last: Jack Sullivan Rudd ja Darby Rudd.

Vasakul: Mihkel Raud, foto: Elmo Riig, Scanpix. Paremal: Paul Rudd, foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix. FOTO: Elu24 kollaaž / Scanpix

Züleyxa Izmailova (33) ja Gal Gadot (34)

Eesti ajakirjanik, keskkonnaaktivist ja poliitik Züleyxa Izmailova kuulus varem Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridadesse, 2017. aastal valiti ta Erakonna Eestimaa Rohelised juhiks.

Tema abikaasa on Joonas Laks, kes on Erakonna Eestimaa Rohelised juhatuse liige. Nende peres kasvab kaks last. 2018. aasta detsembris sai avalikuks, et ta ootab kolmandat last.

Iisraeli näitleja ja modell Gal Gadot abiellus 2008. aastal ärimehe Yaron Varsanoga. Ta mängib DC Comicsi superkangelast Wonder Womanit. Ta on mänginud ka sellistel filmides, nagu näiteks «Õigluse liiga», «Kiired ja vihased», «Batman vs Superman: Õigluse koidik» ja «Nagu öö ja päev».

Vasakul: Zuzu Izmailova, foto: Eero Vabamägi, Scanpix. Paremal: Gal Gadot, foto: ROS/Capital Pictures/Scanpix. FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Rein Rannap (65) ja Pierce Brosnan (65)

Eesti helilooja ja pianist Rein Rannap on ansambli Ruja asutaja ja juht. Ta oli ka progressiivroki ansambli Noor Eesti juht. 2018. aastal teatas «Eesti otsib superstaari» saate pikaaegne kohtunik, et tema enam menusaates kaasa ei tee.

Iiri näitleja, filmiprodutsent ja keskkonnakaitsja Pierce Brosnani läbimurderolliks sai krimisari Remington Steele. Aastatel 1995–2002 kehastas ta James Bondi filmides, vahendab Vikipeedia.

1977. aastal abiellus ta näitlejanna Cassandra Harrisega, kellega oli abielus kuni naise surmani. 2001. aastal abiellus ta ajakirjanik Keely Shaye Smithiga. Brosnanil on erinevates kooseludest 5 last.

Vasakul: Rein Rannap, foto: Madis Sinivee/Scanpix. Paremal: Pierce Brosnan, foto: MPIFS/Capital Pictures/Scanpix. FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Viire Valdma (58) ja Tilda Swinton (58)

Näitleja Viire Valdma töötas aastatel 1982–1996 Vanalinnastuudios ja alates 1996. aastast töötab ta Eesti Draamateatris. Ta oli abielus Toomas Urbiga, kooselust sündis kaks last:Tom-Olaf Urb ja Maria Urb.

Oscari-võitjast briti näitleja ja modell Tilda Swinton oli koos näitekirjanik John Byrne'ga, kooselust sündisid neil kaksikud Honor Swinton Byrne ja Xavier Swinton Byrne. Alates 2004. aastast on tema partneriks visuaalkunstnik Sandro Kopp. Swinton peab end sooneutraalseks.

Vasakul: Viire Valdma, foto: Dmitri Kotjuh, Scanpix. Paremal: Tilda Swinton, foto: IS/MPI/Capital Pictures/Scanpix. FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Martin Müürsepp (44) ja Derek Jeter (44)

Eesti korvpallitreener ja endine elukutseline korvpallur on tänase päevani üks Eesti edukamaid ja tuntumaid korvpallureid, kes on mänginud mitu hooaega NBA ja Euroopa parimates klubides, vahendab Vikipeedia.

Derek Jeter on USA endine professionaalne pesapallur. Alates 2016. aastast on ta abielus 28-aastase modelli Hannah Jeteriga ning nende peres kasvab kaks last: Bella Raine Jeter ja Story Grey Jeter.

Vasakul: Martin Müürsepp, foto: Eero Vabamägi/Scanpix. Paremal: Derek Jeter, foto: EPA/Scanpix. FOTO: Elu24 kollaaž/ Scanpix

Karin Rask (40) ja Kate Hudson (40)

Näitlejatar ja moelooja Karin Rask on abielus Rasmus Raskiga ning nende peres kasvab kolm last: 2006. aastal sündinud poeg, 2009. aastal sündinud tütar ning 2019. aastal sündinud poeg.

USA näitleja Kate Hudson on kaasa teinud sellistes filmides, nagu näiteks «Kuulsuse jahil», «Kuidas 10 päevaga kutist lahti saada» ja «Pruutide sõda». Hudsoni ema on tuntud filminäitleja Goldie Hawn.

Aastatel 2000-2007 oli ta abielus muusiku Chris Robinsoniga, kooselust sündis poeg Ryder Robinson. 2011. aastal sai ta lapse koos muusiku Matthew Bellamy'ga. Alates 2017. aastast on ta koos olnud muusik Danny Fujikawaga, paarikese perre sündis 2018. aastal tütar Rani Rose Hudson Fujikawa.

Vasakul: Karin Rask, foto: Mihkel Maripuu/Scanpix. Paremal: Kate Hudson, foto: BT/ADM/Capital Pictures/Scanpix. FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Martin Repinski (32) ja Robert Pattinson (32)

Eesti ettevõtja ja poliitik Martin Repinski on endine Jõhvi vallavanem. 2017. aastal abiellus ta Siret Kotkaga, sama aasta oktoobris sündis neil poeg Morgan.

Inglise modell, näitleja ja muusik Robert Pattinson sai maailmakuulsaks tänu «Videviku» filmisaagale, kus ta mängis vampiir Edward Cullenit. Samuti on ta mänginud sellistes filmides, nagu näiteks «Mäleta mind» ja «Vesi elevantidele».

Robert oli aastatel 2009-2013 suhtes Kristen Stewartiga, kes mängis samuti filmisaagas «Videvik». Alates 2014. aastas deitis Pattinson inglise laulja FKA Twigsiga ning kuigi levisid kuulujutud nende kihlusest, tegid nad 2017. aastal teatavaks lahkumineku.

Vasakul: Martin Repinski, foto: Madis Sinivee, Scanpix. Paremal: Robert Pattinson, foto: PA Wire/PA Images/Scanpix FOTO: Elu24 kollaaž/Scanpix

Maria Advjuško (50) ja Julia Roberts (51)

Näitleja ja režissöör Maria Advjuško oli aastatel 1990–1992 Noorsooteatri näitleja, aastatel 1992–2014 töötas ta Eesti Draamateatris. Ta oli abielus Kristian Taskaga, kooselust on neil kaks last.

Oscariga pärjatud USA näitlejanna ja endine modell Julia Roberts sai tuntuks tänu rollile filmis «Kaunis naine». Roberts on mänginud rohketes hittfilmides, nagu näiteks «Notting Hill», «Minu parima sõbra pulm», «Väike ime», «Söö, palveta, armasta», «Põgenev pruut» ja «Tule lähemale».

Aastatel 1993-1995 oli ta abielus laulja-laulukirjutaja Lyle Lovettiga. 2002. aastal abiellus ta filmioperaatori Daniel Moderiga. Kooselust on neil kolm last: Hazel Moder, Phinnaeus Moder ja Henry Daniel Moder.