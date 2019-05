Pildid ja video: Cardi B kirehoog punasel vaibal paljastas liiga palju, kuid sellega asi ei piirdunud

2017. aastal abiellunud räpparid suudlesid punasel vaibal nii kirglikult, et Cardi B jalg tõusis rinnuni. Naine polnud aga arvestanud, et sügava lõhikuga kleit ei varja päris kõike, mida peaks. Niisiis on nüüd teada, millist aluspesu 26-aastane naisräppar kauni õhtukleidi all kannab.