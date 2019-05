Uus uhke amet! Mart Normet ühineb Eesti EXPO 2020 Dubai meeskonnaga

EXPO sihtasutuse juht Andres Kask rõõmustab Mart Normeti meeskonnaga ühinemise üle. «Mardi rahvusvaheline haare ja oskused inimestele elamusi pakkuda, on teada-tuntud. Mul on väga hea meel, et see oskus saab nüüd Eesti tutvustamisel Dubais rakendust.»

Mart Normet jätkab paralleelselt tegevust ka World CleanUp Day 2019 ehk Teeme Ära liikumisest alguse saanud Maailmakoristuspäeva loovjuhina. «EXPO-l on esindatud 192 riiki ja Maailmakoristusel loodame välja saada vähemalt 160 riiki, nii et mingis mõttes on need mõlemad justkui terve maailma mudelid,» kirjeldab Normet. «EXPO maailmanäitus toob välja riikide ja kultuuride erinevused, samas liites meid kõiki kokku sellel ainsal planeedil, mis meil elamiseks on. Oleme koos kreatiivsed ning loome parema tuleviku - Dubai EXPO peasõnum on see, mis mind tugevalt kõnetab.»