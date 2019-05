Pildid ja video: Tai kuningas abiellus enne kroonimist kindraliga

66-aastane Tai kuningas, kes kannab ka kuninganime Rama X, kroonitakse 4. mail pealinnas Bangkokis ning sellele järgnevad mitu päeva kestvad pidustused, teatab reuters.com.

Kuningaga abiellumine teeb endisest Thai Airwaysi stjuardessist ja ihukaitsjast Tidjaist kuninganna.

Tai kuningas Maha Vajiralongkorn abiellus kindral Suthida Tidjainiga FOTO: Reuters/ScanPix

Kuninga abiellumisest teatas esimesena Tai valitsuse väljaanne Royal Gazette. Tai telekanalid näitasid kokkuvõttet kuninga pulmatseremooniast, kus olid kohal nii kuningliku pere liikmed kui ka valitsuse esindajad eesotsas peaminister Prayuth Chan-o-cha’ga.

Tais on komme, et kuna kuningas on kõigist teistest kõrgem, siis tuleb ülejäänutel, kaasa arvatud ministritel ja sõjaväelastel ta ees roomata. Ka kuninga naine pidi tema ees kõhuli maas olema.

Hüüdnime Nui kandvast Tidjaist sai kuninga ihukaitserügemendi asekomandör 2017. aastal. Mitmed lääne väljaanded kirjutasid varem kuninga ja Tidjai suhtest, kuid Tai kuningakoda ei kinnitanud seda.

2016. aasta detsembris nimetas kuningas Tidjai Tai kuningliku kaitseväe kindraliks.

Kroonprintsina oli Vajiralongkorn üsna skandaalne ja värvikas tegelane.

2016. aastal avaldas saksa väljaanne Bild fotod, millel kroonprints oli Müncheni lennujaamas, kandes kitsaid teksaseid ja varrukateta T-särki, mis paljastas ta tätoveeringud. Ka ta kaaslaseks olnud naine oli sama moodi riides. Väljaanne kirjutas siis, et see naine kannab nime Nui. Nüüd on teada, et tegemist oli tulevase kuningannaga.

Tai kuninglik pere teatas siis, et saksa väljaanne levitab kroonprintsi kohta laimu ja selle eest saab kohus määrata 15 aasta pikkuse vangistuse.

Vajiralongkornist saab pärast kroonimist ametlikult Tai kuningas Rama X ja ta naisest kuninganna Suthida.

Vajiralongkorn on Chakri dünastia kümnes kuningas, kuningas Rama I tuli võimule 1782.

Vajiralongkorn on olnud varem abielus kolm korda ja tal on neist abieludest seitse last, kaks tütart ja viis poega, kellest vaid ühte tunnistab ta printsina.