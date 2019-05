Instagram kavatseb kasutajate vaimse tervise huvides laigid ära kaotada

Esimesena proovitakse uut laikide süsteemi Kanadas, vahendab Daily Star . Instagrami juhid on öelnud, et tahavad võidelda kiusamise ja vaimsete probleemide vastu, mis tekivad sotsiaalmeediast tingitud surve tagajärjel.

Laigid ei kaoks aga täielikult, vaid need muutuksid nähtavaks ainult postitajale endale. Niisiis saab pilte vanaviisi laikida, aga meeldimiste numbrit kuvatakse pildi juures ainult selle autorile. Instagram loodab, et nii pööratakse rohkem tähelepanu jagatavale sisule ja mitte meeldimiste arvule.

Instagram on piltide jagamise platvorm, mis on noorte seas tohutult populaarne: iga kuu kasutab seda üle miljardi inimese. «Mida me teha loodame – ja see võtab aastaid – on juhtida võitlust küberkiusamise vastu,» ütles Mosseri.