Pildid ja video: Cristiano Ronaldo ostis maailma kõige kallima auto, mida eksisteerib vaid üks

34-aastane Portugali jalgpallur kulutas uue auto peale 9,49 miljonit naela ehk üle 11 miljoni euro, vahendab Daily Star.

Luksuslik masin, mille peale Ronaldo terve varanduse kulutas, on Bugatti La Voiture Noire, mis on loodud ettevõtte 110. sünnipäeva tähistamiseks. Selliseid autosid on maailmas ainult üks ning ettevõtte sõnul on tegemist maailma ajaloo kõige kallima autoga, vahendab Tehnika.

Bugatti La Voiture Noire Genfi autonäitusel. FOTO: Pierre Albouy / Reuters

16 silindriga ja kuue summutiga La Voiture Noire on Bugatti sõnul moodne tõlgendus legendaarsest 1930ndate Type 57 SC Atlantic sportautost, mida valmistati ainult neli tükki.

Üks neist neljast autost kuulus ettevõtte asutaja Ettore Bugatti pojale Jean Bugattile ja selle nimi oli La Voiture Noire (tõlkes must auto). Esialgne La Voiture Noire läks aga 1938. aastal kaduma. Laialt levinud teooria järgi peideti see kuhugi sakslaste sissetungi eest ja hiljem seda enam ei leitudki.

Kui originaalne La Voiture Noire ilmuks tänapäeval välja, siis oleks selle väärtus umbes 100 miljonit eurot.

Bugatti La Voiture Noire Genfi autonäitusel. FOTO: Pierre Albouy / Reuters

Erinevalt Bugatti teistest sportautodest keskendub legendaarse «kadunud auto» tänapäevane versioon rohkem mugavusele kui sportlikkusele. Sõidukis pole näiteks sportistmeid ja Bugatti sõnul on sõiduelamus võrreldav rohkem luksuslimusiiniga. See ei tähenda muidugi, et mustal masinal poleks jõudu. Kapoti all peidab ennast kaheksaliitrine 4 turbo W-16 mootor, millel on 1500 hobujõudu.

Bugatti teatas märtsis, et ainulaadne auto on juba müüdud ning ostja käis selle eest välja 11 miljonit eurot. Nüüd selgub, et jõukas ostja oligi vutistaar Ronaldo. Rooli istumisega peab mees aga ootama paar aastat ootama, kuna auto saab lõplikult valmis alles 2021. aastal.

Bugatti La Voiture Noire Genfi autonäitusel. FOTO: EPA/Scanpix

Ronaldo, kes teenib aastas 26 miljonit naela ehk üle 30,2 miljoni euro, ei pea niikaua aga jalameheks jääma, kuna tal on praegugi luksusautosid jalaga segada.