Igor Gräzin «matsiplikast» president Kaljulaidist: Kersti vaimne tase ei ületa vene lüpsja-karjatalitaja oma

Igor Gräzin, kellel on ka varem Kaljulaidiga ebameeldiv kokkpuude olnud, kasutas võimalust teda kritiseerida Taavi Rõiva Faceooki tehtud postituse kommentaariumis, kutsudes presidenti peale kõige muu ka «matsiplikaks».

«Stopp! Dressides saabunud presidendi ees pole võimalik käituda peaministrina, ilma et see oleks koomiline,» kirjutas Gräzin endise peaministri tehtud postituse juurde, kus Rõivas kritiseeris Jüri Ratast liialt Mart Helme käpa all olemises.