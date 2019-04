«Radar» täna: Droonid ohustavad lennukeid, riiklik LSD projekt ja intervjuu Nikolai Drozdoviga

Esimest korda räägivad lennuamet ja politsei «Radarile» seni avaldamata juhtumitest, kus on läinud väga napilt ning drooni ja õhusõiduki kokkupuudet on jäänud lahutama vaid mõni hetk.

«On olnud üsna mitu juhust, kus me oleme lennujaama lähiümbrusest need droonid kätte saanud ja on olnud ka selline juhus, kus politsei on tulnud lennuametisse droon kaenlas ja öelnud: leidsime lennujaama lähedalt,» rääkis lennuameti lennuliikluse osakonna juhataja Kaupo Toodu. Tema sõnul juhtub neid olukordi päris tihti.