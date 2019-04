Kanal 2 erisaade «Päriselu lood: Keskmise palga Eesti» uurib elu võimalikkust Eestis keskmise palgaga

Kanal 2 ajakirjanik ja meelelahutussaate «Õhtu!» reporter Heelia Sillamaa harutab lahti teema- kas ja kuidas on võimalik ära elada Eestis keskmise palgaga?! Fookusesse on võetud Eesti kolm erinevat paika- Tallinn, Haapsalu ja Hiiumaa.

Teiste teemade seas uurib saade, millised on kinnisvara hinnad antud paikades ja kas keskmise palgaga on võimalik mõnes neis paigus näiteks maja soetada?

Igas paigas külastab Heelia ühte peret, kes saab antud linnas hakkama keskmise palgaga, kuid on leidnud endale lisateenimiseks kavalaid nippe. Haapsalus elav pere on teinud enda poolest majast külalistemaja, Hiiumaa pere kasvatab lambaid ja kitsesid ning on avanud enda koduväravasse armsa poekese. Hakkama saab igas Eesti paigas, kuid millise hinnaga?