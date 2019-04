Daniel Craigil on uue «Bondi» võtetel suur abimeeskond, kelle seas on nii kokk, treener kui massöör

Pärast 2015. aastal põlvevigastuse saamist on 51-aastasel Craigil võttepaikades massöör, arst, eratreener ja toitumisnõustaja kaasas, et probleeme ennetada, teatab dailymail.co.uk.

Craig sõnas pärast 24. Bondi filmi, mis kannab pealkirja «Spectre», et ta pigem lõikab randmed läbi, kui veel üks kord Bondi mängib, kuid siiski nõustus ta seda tegelast kehastama ka 25. Bondi filmis.

Daniel Craig James Bondina 2008. aasta filmis «Quantum of Solace»

«Craig esitab endale alati kõrgeid nõudmisi. Ta peab olema kogu võtteperioodi väga heas sportlikus vormis ja teda abistavad selles mitmed oma ala spetsialistid. Produtsendid nõustusid, et teda saadab maailma erinevates paikades toimuvatel võtetel erimeeskond, kelle lennu-, hotelli- ja söögikulud kaetakse,» teatas Bond 25 filmiga seotud allikas.

Kinnitamata andmetel algab 25. Bondi film stseeniga, milles on näha James Bondi nautimas Jamaical pensioni, kuid siis saabub sinna ta ameeriklasest sõber, CIA agent Felix Leiter, kes teatab, et röövitud on salaprojektiga töötanud teadlane ja ta vajab Bondi abi.