Pildid ja video: India sõdurite väitel leidsid nad Himaalajas lumeinimese jäljed

India kaitsevägi jagas leiust fotosid Twitteris, kus neil on 5,9 miljonit jälgijat, teatab dailymail.co.uk.

Fotod suurtest, 80-sentimeetristest jälgedest said rohkem kui 12 000 meeldimist, kuid oli ka neid, kes olid leiu suhtes skeptilised.

India sõdurite väitel nägid nad Himaalajas lumeinimese jalajälgi FOTO: SOCIAL MEDIA / INDIAN ARMY/Scanpix

Kinnitamata andmetel on lumeinimest varem nähtud Makalu-Baruni rahvuspargis.

«Tegemist on esimese korraga, mil India kaitseväe mäestikutreeningu meeskonnas olnud nägid müstilisi suuri jalajälgi. Need 9. aprillil nähtud jäljed, mille pikkus oli 80 sentimeetrit ja laius 37 sentimeetrit, kuuluvad tõenäoliselt lumeinimesele. Varem on seda olendit nähtud Makalu-Baruni rahvuspargis,» teatasid sõjaväelased oma tviidis.

India sõjaväelased, kes olid Himaalajas treenimas ja nägid enda sõnul lumeinimese jalajälgi FOTO: twitter.com

Avaldati kahtlust, et need jäljed võisid tekitada sõdurid ise kastutades selleks räätsasid.

Twitteri kasutaja Kunal kommenteeris, et pigem võivad need olla himaalaja pruunkaru või tiibeti pruunkaru jäljed, mitte mõne karvase ahvinimese sarnase olendi omad.

Ta lisas, et need mõlemad karuliigid võivad neljal käpal käies jätta jälgi, mis tegelikult on tekkinud kahe jala astumisest.

Twitteri kasutaja Anusuya kirjutas, et kas sõjaväelased ei tea, millised on karujäljed. Ta soovitas järgmisel korral pöörduda zooloogide poole, kes seda neile selgitaks.

«Pildil on näha jälgi, millest saab järeldada, et see olend liikus edasi ühel jalal hüpates,» teatas veel üks kommenteerija.

India sõdurite väitel nägid nad Himaalajas lumeinimese jalajälgi FOTO: SOCIAL MEDIA / INDIAN ARMY/Scanpix

Chowkidar Tarun Vijay õnnitles mäestikuretkel olnud sõdureid, et nad leidisd lumeinimese jäljed, kuid kritiseeris nende teates olnud sõnakasutust.

«Ärge nimetage lumeinimest koletiseks. Seda müütilist olendit tuleb austada, pigem öelge tema kohta «lumemees»,» kirjutas indialane.

Siddharth Singh arvas, et neil jälgedel on lihtsam selgitus. Näiteks karjused on seal liikunud räätsadel.