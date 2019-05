ELU24 SOOMES: Helsingis hiliste öötundideni kestnud vappu tõi kohale nii politsei kui kiirabi

Pidu on juba täies hoos ning alkoholiga juba ei koonerdata. Lõbusas meeleolus pidulised võtsid ette Havis Amanda kuju pesemise, mis löödi vihtade ja nuustikutega läikima.

Pidu on ummistanud juba terve linna ning põhjanaabrid on valmis täiel rinnal pidutsema. Nimelt ronisid tulihingelised traditsioonide austajad purskaevu hüpata. Nõudlus end purskkaevus jahutada oli aga nii suur, et üle aedade ronivaid masse pidi turvameeskond lausa jõuga tagasi hoidma.