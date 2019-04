Kes on Jaapani uus keiser Naruhito?

Jaapanis on gregoriuse kalendri kõrval kasutusel ka kohalik kalender, mille aluseks on uue keisri võimuletulek ja võimuloleku kestus.

59-aastane Naruhito on Jaapanis esimene keiser, kes on õppinud välismaal. Ta on koos oma naise, 56-aastase kroonprintsess Masakoga rääkinud avalikult depressioonist ja lapse saamise probleemidest, andes mitu intervjuud, milles avalikustas, milline on nende pereelu ja ka õukonnaelu.