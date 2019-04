Tomi Rahula kergitas katet Victor Crone’i lavasõult: need summad on ikka viiekohalised

«See on tegelikult nende töökohustus, kui produktsioonitiim peabki tootma lavasõud, siis ma näen, et see on väga hea, et nad nii seda teevad ja vastu tulevad,» selgitab Rahula korraldajate otsust.

«Need summad, mis nad selle asja eest küsiks, on ikka viiekohalised ja mitte alguses, vaid pigem ülevalpool. Ma tõesti ei tea neid hindu, õnneks ma ei ole neid hindu kuulnud, mis nad sellise asja eest küsiks,» rääkis Rahula intervjuus.

Iisraelis näeme sama efekti nagu Eesti Laulul - Victor Crone laulmas tormipilvede vahel. «Seda efekti nad soovivad ise toota. Meil oli soov see ise siin valmis teha, lähme anname neile tüki, et meil on kõik valmis, kõik on lahe,» rääkis Rahula.

«Tegelikult on selles mõttes hea, et neid ennast huvitab see asi, et nad tahavad selle ise toota,» lisas siiski Rahula.