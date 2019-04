Näitlejad avaldasid, mis toimus nendega «Troonide mängu» ülipika Winterfelli lahingu võtetel

HBO teatel on see läbi tele- ja filmiajaloo kõige pikem lahing ja selle tegemine oli paras katsumus kõigile, kes sellega seotud olid, teatab news.com.au

«Tegime samasid steene mitmeid öid järjest, kuni režissöör ütles, et nüüd on õige kaader käes. Ma võitlesin surnute armeega, põgenesin nende eest, vehkisin mõõgaga ja tapsin Öökuninga, kuid kõik see käis läbi raskuste. Olin lõpuks nii kurnatud, et mul oli veremaitse suus ja ma tahtsin nutta, kuid tuli edasi pingutada. Nüüd tean, et asi oli seda väärt,» sõnas Williams.