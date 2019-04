Grete Paia valutab südant väliseestlaste pärast, kel ei lubata tantsupeol osaleda: nad lihtsalt lõigatakse välja!

Esiti räägiti lauljatariga siiski positiivsest - Coachella muusifestivalist, mida Paial oli võimalus väisata. «Väga kihvt oli, aga ma arvan, et see on natuke üle haibitud. Tõesti oli äge, aga kuna ma olin seal ühe õhtu, siis ma võib-olla ei saanud seda täielikku festivalimelu kätte,» tunnistas lauljatar.

«Ma ei pettunud mitte milleski, aga võib-olla oleks tahtnud seal natuke kauem olla.»

Lauljatar rääkis ka, kuidas ta USA-s olles esines koos Uku Suvistega Eesti Kultuuripäevadel. «Hästi kihvt oli seda näha, et nad on nii tänulikud, kui Eesti artistid lähevad neile koju kätte esinema. See emotsioon, mis sa neilt vastu saad, see on meeletu.»

Ka rääkis Paia, kui palju väliseestlased meie eluga kursis on. «See ei ole nüüd võib-olla kõige toredam jutt, mis ma teile ütlen. Kuna selle teemaga pöörduti minu poole ja räägiti Ukule ka, siis ma võtan selle teema üles.»

«See puudutab laulu- ja tantsupidu. Neil on seal omad tantsugrupid, kes siis, kui ma õigesti aru sain aru, said Washingtonis kokku, kõik lendasid sinna ja terve nädalavahetuse harjutasid neid tantse,» rääkis Grete.

«Ja siis, kui oli see ettetantsimine, siis öeldi neile, et te ei saa tulla. Te ei ole piisavalt head,» avaldas lauljatar. «Neil on kõikidel lennupiletid ostetud, ka sugulastel.»

«Tegelikult, kui ma hakkasin selle peale ka mõtlema, et see on ju meie tulevik, ka need eestlased seal ja kui need noored tahavad sellest osa võtta, siis nad lihtsalt lõigatakse välja.»

«Minu jaoks on see lollus,» avaldas Paia.