Vihane tüdruksõber ajas peikat mööda hotelli paljalt veinipudeliga taga

Amelia läks oma poiss-sõbra Alexiga Londoni Ascot Hyde Parki hotellis tülli ning asi viis selleni, et naine ajas meest mööda koridori paljalt taga ning pildus veinipudeliga, vahendab Daily Star . Intsident leidis aset jaanuaris.

Noored olid mõlemad purjus ning alustasid joomist juba rongisõidul Londonisse. Kahe peale oli neil vaidluse hetkeks hinge all kaks pudelit veini ja Amelia oli joonud veel neli klaasi kokteili.

Paljad tülitsejad lukustasid ennast kogemata hotellitoast välja, nii et Alex pidi vastuvõtust uut võtit küsima. Kui noored tuppa tagasi jõudsid, läks vaidlus sama tuliselt edasi. Vannitoas lõhuti ära klaas ning Amelia relvastas ennast klaasikilluga.

Alex rääkis politseile, et naine ründas teda klaasikilluga ning lõikas talle ninna kahesentimeetrise haava. Kui politseinikud kohale jõudsid, üritas Alex parasjagu verejooksu salvrätikuga kinni peatada, kuid tulutult. Amelia oli tol hetkel rinnahoidja väel ning ähvardas, et hüppab aknast alla.

Amelia väitis kohtus, et kaitses ennast oma poiss-sõbra eest, kes oli ta enne voodile lükanud ja kinni hoidnud. «Ma ei mäleta palju sellest, mis juhtus, aga mul on meeles, kuidas Alex mu peale karjus ja surus mu voodile. Ma olin hirmul ja kaitsetu ning tema oli väga agressiivne,» rääkis naine kohtus.

Amelia ütles, et pole kunagi ühtki kuritegu sooritanud ning peab ennast korralikuks inimeseks. «Ausalt öeldes tundsin ma, et kaitsesin end, ning tundsin, et ta lõi mind ka,» rääkis naine.